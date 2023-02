Published: Just Now Updated: Just Now

இந்த காலத்து நட்பதிகாரம் எப்படி? - 70ஸ் அம்மாவின் மைண்ட் வாய்ஸ் | My Vikatan

என்‌ குழந்கைகளின் நட்புலகம் என்று‌ எடுத்தால் என்னால் அவரிகளின்‌ நட்பைப் பற்றிய புரிதல்கள் எனக்குப் புலப்படவில்லை. பணி நிமித்தம் சென்ற வெவ்வேறு ஊர்கள், அதனால் வெவ்வேறு பள்ளிகள் , என ஒவ்வொரு வயதிலும் அவர்களுக்கு நண்பர்கள்‌ மாறிக் கொண்டே இருந்தனர்..

