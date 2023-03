Published: Just Now Updated: Just Now

பிடித்தமான பிரதிபலன்! - குறுங்கதை | My Vikatan

வழக்கம் போல் காலை ஆறு மணிக்கெல்லாம் அலாரம் வைத்து எழும் ராஜன் இன்னமும் உறங்கிக் கொண்டிருப்பது தெரிந்தது.. "என்ன ஆச்சு இவருக்கு... காலை ஆறு மணிக்கெல்லாம் எழுந்தது முதலே, பரபரப்பா! நிக்குற மனுஷன் இன்னமும் தூங்குறார்...''

lifestyle Representational Image