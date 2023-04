ஆண்களுக்கு ஏன் நட்பு மிகவும் முக்கியம்? | My Vikatan

ஆகவே இந்தக்கட்டுரையைப் படிக்கும் நீங்கள் ஒரு ஆணாக இருந்தால் உங்கள் சிறு வயது நண்பர்களோடு தொடர்பு கொண்டு உங்கள் நட்பைத்தொடருங்கள். அந்த நட்பை மேலும் உறுதியான நெருக்கமான நட்பாக மாற்றுங்கள். வயதான பிறகு புது நண்பர்களை உருவாக்குவதில் பல சிரமங்கள் உள்ளன. அப்படி நீங்கள் உருவாக்க விரும்பினால் நீங்கள் உங்களை மேலும் வெளிப்படுத்தத் தயாராக வேண்டும். You need to be more vulnerable to make new friendship and it is more difficult as you grow older.

உங்கள் நட்பைத்தொடர எனது வாழ்த்துக்கள்!