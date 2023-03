Published: 07 Mar 2023 10 AM Updated: 07 Mar 2023 10 AM

எங்கள் அலப்பறைகள் தொடரும்! - இப்படிக்கு க்யூட் பாட்டி'ஸ் |My Vikatan

ஆண்கள் என்றால் தான் நட்பு என்று சொல்லும் பலருக்கும் நாங்கள் ஒரு முன் உதாரணமாக இருக்கிறோம் பெண்களாகிய நாங்களும் 35 வருடங்களை கடந்தும் இன்றும் நல்ல தோழிகளாய்.. மகிழ்வையும் வருத்தங்களையும் பகிர்ந்து கொள்கிறோம்..

