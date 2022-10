முதுமைக்கு மரியாதை 17 - ‘ஹெல்த் இஸ் வெல்த்!’

ஆங்கிலம்... எந்த வயதிலும் எளிதில் கற்கலாம்! - பி.எஸ்.ராமமூர்த்தி

மகனோ/மகளோ வெளிநாட்டில் இருக்க இன்றைய முதியோர் பலர் வெளிநாடுகளுக்குப் பயணப் படுகின்றனர். ஓரளவு ஆங்கில அறிவு இருந்தாலும் சிலருக்கு ஆங்கிலம் பேச, எழுத தயக்கங்கள் உள்ளன. மொழி தெரியாத ஊரில் என்ன செய்வது என்று யோசிக்கிறார்கள். நீட்டி, முழக்கித் தேவைக்கு அதிகமான வார்த்தைகளை மிகவும் அநாவசியமாகப் புகுத்தி வாக்கியங்களை முழ நீளமாக்கினால்தான் அது சிறந்த மொழி ஆளுமை என்று நினைக்கிறார்கள். அது முற்றிலும் தவறு.

ஆங்கிலம் கற்பதற்கு, பேசுவதற்கு ஆர்வம் இருந்தால் போதும்; எளிதாகக் கற்கலாம். எங்கு வேண்டுமானாலும் பறக்கலாம். ஒரு மொழியைக் கற்க வயது எப்போதும் ஒரு தடையாக இருப்பதில்லை. படிப்பறிவும் சூழ்நிலையும் ஒருவருக்கு சாதகமாக இருந்தால் அவர் எங்கேயும் மற்றவர் துணையில்லாமல் சமாளித்து விடலாம். உதாரணத்துக்கு வெளியிடங் களுக்குச் செல்கிறீர்கள்... ஒருவர் உங்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும்விதமாக `தேங்க்ஸ்' (Thanks) அல்லது `தேங்க்யூ' (Thank you) என்று சொல்லும்போது பதிலுக்கு... நீங்கள், ‘நோ மென்ஷன் ப்ளீஸ்’ (No mention please) - பரவாயில்லை, ‘வெல்கம்’ (Welcome) - வரவேற்கிறேன், ‘இட்ஸ் மை பிளஷர்’ (It is my pleasure) - அது எனக்கு மகிழ்ச்சி, ‘பிளஷர் இஸ் மைன்’ (Pleasure is mine) - மகிழ்ச்சி என்னுடையது...

இவற்றில் ஒன்றை... எந்த வார்த்தை உங்களின் நினைவில் இருக்கிறதோ... சட்டென்று உச்சரிக்க வருகிறதோ அதை, தகுந்த உடல்மொழியுடன் சிறு புன்னகையுடன் சொல்வது அவருக்கு மகிழ்ச்சியைத் தருவ தாகவும் அமையும்.