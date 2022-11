முதுமைக்கு மரியாதை 19 - பத்து வருஷத்துக்கொருமுறை லைஃப்ஸ்டைலை மாத்தலைனா போர் அடிச்சுடும்!

அடுத்து, இந்த அறிவிப்புகள் உங்கள் கவனத்தில் வந்துவிட்ட நிலையில், இவை நமக்கானவையா என்று எப்படித் தெளிவுபடுத்திக்கொள்வது?

பக்கத்தில் அமர்ந்திருப்பவரிடம் தயங் காமல் கேட்கலாம்... ‘இஸ் ட் ஃபார் மீ?’ (Is it for me?) - இந்த அறிவிப்பு எனக்கானதா என்று சுருக்கமாகவும் அல்லது ‘இஸ் திஸ் அனவுன்ஸ்மென்ட் ஃபார் மீ?’ (Is this announcementmeant for me?) - இந்த அறிவிப்பு என் தொடர்பானதா என்றும் கேட்கலாம்.

இந்த இடத்தில் நம் கேள்விகளுக்கு பதில் அளிப்பவர்களின் ஆங்கில வார்த்தைகளையும் புரிந்துகொள்வது அவசியமாகிறது. நீங்கள் மேற்படி கேள்வியைக் கேட்ட நிலையில் பதில் அளிப்பவர், ‘யெஸ் சார். யூ ஷுட் நெள புரொசீடு டு கவுன்ட்டர் நம்பர்.16’ (Yes Sir. You should now proceed to counter No.16) - `ஆமாம் சார். நீங்கள் கவுன்ட்டர் நம்பர் 16-க்கு செல்லும்படியான அறிவிப்பு இது' என்று சொல்லலாம். மேற்படி அறிவிப்பு உங்களுக் கானது இல்லை என்றால், ‘நோ சார். தி இஸ் நாட் ஃபார் யூ’ (No Sir. This is not for you) - என்று சொல்லலாம். இந்த பதில்களை வைத்து உங்களுக்கான அடுத்த செயல் களைத் தொடரலாம்.

அடுத்து A எழுத்தில் தொடங்கும் இன்னொரு வார்த்தையையும் கற்றுக் கொள்வோம். அந்த நான்காவது வார்த்தை, இன்று பரவலாகப் பேசப்படும் `Awesome' (ஆஸம்). இதற்கான அர்த்தம்... மிகவும் அருமை, சிறப்பு, உன்னதம், பாராட்டக்கூடியது என்பதாகும்.

உதாரணத்துக்கு.. ‘இட் இஸ் ஆன் ஆஸம் பர்ஃபார்மன்ஸ்’ (It is an awesome performance) - இந்த நிகழ்வு மிகவும் பிரமாதம். ‘தி ஸ்வீட் இஸ் ஆஸம்’ (The sweet is awesome) - `இந்த இனிப்பு அற்புதம்; சூப்பர்' போன்ற வார்த்தைகளை

Awesome உடன் சேர்த்துப் பயன்படுத்துவது சிறப்பாக அமையும்.

- தொடர்ந்து பேசுவோம்...