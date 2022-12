முதுமைக்கு மரியாதை 20 - “மனசுக்குள்ளே பயமில்லை... அதனால, வயசாகிடுச்சேங்கிற பேச்சுக்கே இடமில்லை!”

உங்கள் கோரிக்கைக்கு பதில் அளிக்கும்விதமாக அவர்... Seat No 15 is adjacent to the corridor (சீட் நம்பர் 15 இஸ் அட்ஜசென்ட் டு தி காரிடார்) என்பார். Corridor (காரிடார்) என்றால் இடைவழி - நடுவில் இருக்கும் நீண்ட வழிப்பாதை என்று அர்த்தம். Adjacent to the Corridor (அட்ஜசென்ட் டு தி காரிடார்) என்றால் இடைவழியில் ஒட்டியிருக்கும் இருக்கை என்பதாக அர்த்தம். இந்த இருக் கையை Aisle seat (எய்ல் சீட் - இந்தச் சொல்லில் உள்ள `s’ is silent - `எஸ்’ உச்சரிக்கக் கூடாது) - வழியோரத்து இருக்கை என்றும் கூறுவர்.



அடுத்து, உங்கள் இருக்கை, நடுவில் இருக்கும் இருக்கையாக இருந்தால் Seat No 15 is middle seat (சீட் நம்பர் 15 இஸ் மிடில் சீட்) - என்று குறிப்பிட்டுச் சொல்வார். ஜன்னலோர இருக்கையாக இருந்தால் Seat No 15 is window seat (சீட் நம்பர் 15 இஸ் விண்டோ சீட்) என்று பதிலளிப்பார். ஹாயாக உங்களுக்கான இருக்கைக் குச் சென்று அமரலாம்.



நம் பயணத்தை மேலும் இனிதாக்கிக்கொள்ள பக்கத்து இருக்கையில் அமர்ந்திருப்பவரிடம் ஒரு மெல்லிய புன்னகையுடன் Hope you are comfortable (ஹோப் யூ ஆர் கம்ஃபர்டபுள்) - ‘நீங்கள் செளகர்யமாக இருக்கிறீர்கள் என நினைக்கிறேன்’ என்று சொல்லலாம். Yes. Thanks. How about you (யெஸ். தேங்க்ஸ்.. ஹேள அபவுட் யூ) ‘ஆம்... நன்றி... நீங்கள் எவ்வாறு இருக் கிறீர்கள்’ என்று அவர் கேட்கும்போது... Yes. I am also comfortable. Thanks - (யெஸ். ஐ ஆம் ஆல்ஸோ கம்ஃபர்டபுள். தேங்க்ஸ்) - ‘ஆம் நானும் செளகர்யமாக அமர்ந்துள்ளேன்’ என்று பதில் அளித்து ஒரு பயண நட்பை வளர்த்துக்கொள்ளலாம்.



ULTIMATE (அல்டிமேட்)



இந்தச் சொல் ஆங்கிலத்தில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்பட்டாலும் இந்தச் சொல்லுக்கு இரண்டு அர்த்தங்கள் உண்டு.



1) Final - இறுதி, Last - கடைசி - உதாரணத் துக்கு... Ultimate round என்றால் இறுதிச் சுற்று. Ultimate chance என்றால் கடைசி வாய்ப்பு.



2) Super - ஒப்பற்ற, Best - உயர்வான - உதா ரணத்துக்கு... UItimate acting - ஒப்பற்ற நடிப்பு, Ultimate scene - உயர்வான காட்சி.



- தொடர்ந்து பேசுவோம்...