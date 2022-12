முதுமைக்கு மரியாதை 21 - முதியோரைத் தாக்கும் குளிர்காலம்... பாதுகாப்பாக இருப்பது எப்படி?

அடுத்து வெளியிடங்களில் உங்கள் வயதை யொத்த மூத்த வயதினரைச் சந்திக்கும்போது, “நீங்கள் எவ்வாறு உங்கள் நேரத்தைக் கழிக் கிறீர்கள்?” என்பதை ஆங்கிலத்தில் How do you spend your day? என்று கேட்கலாம். பதிலுக்கு ஆங்கிலத்தில் அவர், I spend most of my time at home. Of course, I go out for walking in the evening என்று பதிலளிக்கும்போது ‘பெரும்பாலும் வீட்டிலேயே இருப்பேன். எனினும் இயல்பாக மாலையில் நடப்பதற்காக வெளியில் செல்வேன்’ என்று சொன்னதை தமிழில் எளிமையாகப் புரிந்துகொள்ளலாம்.

அதற்கடுத்து. “உங்களுடைய நாள்தோறும் செய்யக்கூடிய பழக்கவழக்கங்கள் என்ன?” என்று நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் பேச நினைப்பதை, What are your daily routines? என்று கேட்கலாம். Walking, reading books and watching TV are my daily routines என்று அவர் பதில் அளிப்பதை “வாக்கிங் போவது, புத்தகம் படிப்பது, டிவி பார்ப்பது எனது அன்றாட பழக்கவழக்கங்கள்” என்று தமிழில் அர்த்தப்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

உங்களுடைய பொழுதுபோக்குகள் என்ன? - What are your hobbies?

பேப்பர் மற்றும் புத்தகம் படிப்பது, பேரன்களோடு நேரத்தைச் செல விடுவது, அவர்களுக்கு கதை சொல்வது போன்றவை என் பொழுது போக்குகள்... Reading newspapers and books, spending time with grand children and telling them stories are my hobbies.

மேற்படி ஆங்கிலச் சொற்கள், வார்த்தைகள் எல்லாமே எளிதில் புரிந்துகொள்ளக்கூடிய பேசக்கூடிய சொற்றொடர்கள்தான். இவற்றை அவ்வப்போது தேவையான இடங்களில் பயன்படுத்தும்போது ஆங்கிலம் எளிதில் வசப்படும்.

- தொடர்ந்து பேசலாம்...