முதுமைக்கு மரியாதை -24 - பாரம்பர்யத்தை மீட்டெடுக்கும் தாத்தா- பாட்டிகள் தினம்!

குறிப்பாக வெளிநாடுகளில் வசிக்கும் குழந்தைகளின் உரையாடல் முழுக்க முழுக்க ஆங்கிலத்தில் இருக்கும் நிலையில் அவர்கள் பேசுவதைப் புரிந்துகொண்டு அவர்களுடன் சரளமாக உரையாட முடியாமல் பலர் சிரமப் படுகின்றனர். ஆனால், அந்தக் குழந்தைகளின் மூலமும் ஆங்கிலத்தை நாம் எளிதாகக் கற்றுக் கொள்ள முடியும்.



உதாரணத்துக்கு... தாத்தாவுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்பு உடல்நலம் சரியில்லாமல் போய் அவரிடம் பேசுகின்ற பேத்தி, “தாத்தா... நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? போன வாரம் உடம்பு சரியில்லை என்று சொன்னீங்களே. டாக்டரிடம் சென்றீர்களா?” என்பதை ‘Grandpa... How are you? You said you were not well last week. Did you go to the doctor?” என்று கேட்க... பேத்திக்கு தமிழில், “ஆமாம் கண்ணா. நான் டாக்டரிடம் சென்றேன். சில பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டு உள்ளன” என்று கூற நினைப்பதை ஆங்கிலத்தில் ‘Yes dear. I went to the doctor. Some tests have been done’ என்று சொல்லலாம். அடுத்து, பேத்தி “எப்போது அதனுடைய ரிப்போர்ட்ஸ் / ரிசல்ட்ஸ் நீங்கள் பெறுவீர்கள்?” என்பதை ‘When will you get the results?’ என்று ஆங்கிலத்தில் கேட்க தாத்தா, “ரிசல்ட்டுக்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிறேன்” என்பதை ‘I am awaiting the results’ என்றோ அல்லது ‘I am waiting for the results’ என்றோ பதில் கூறலாம். இங்கே முக்கியமான ஒரு விஷயத்தைக் கவனிக்க வேண்டும். ‘awaiting’ என்று சொல்லும்போது ‘for’ என்ற வார்த்தையைச் சேர்க்கக்கூடாது. ‘waiting’ என்ற வார்த்தையை உபயோகிக்கும்போது ‘for’ என்னும் வார்த்தையை கட்டாயம் சேர்க்க வேண் டும். அவ்வளவுதான். அதற்கடுத்து, “சரி தாத்தா. பார்த்துக் கொள்ளவும். எனக்குத் தெரியப்படுத்துங்கள்” என்பதை ‘Okay grandpa. Take care and keep me informed’ என்று கூறி முடிப்பார்.



இதில் ‘Keep me informed’ என்ற சொற்களை மூன்று விதமாகப் பயன்படுத்தலாம். எல்லாம் ஒரே அர்த்தத்தைத்தான் உணர்த்தும். அவை... Keep me informed அல்லது Keep me posted அல்லது Keep me updated என்று பயன் படுத்தலாம். மேற்கண்ட வார்த்தையை அடிக்கடி நாம் உபயோகப்படுத்துவதால் மூன்றையும் அறிந்துகொள்வது அவசியமாகவும் பயனுள்ள தாகவும் இருக்கும்.



தொடர்ந்து பேசலாம்...