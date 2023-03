Published: 22 Mar 2023 11 AM Updated: 22 Mar 2023 11 AM

92 வயதில் 5வது திருமணம் செய்யும் ரூபர்ட் மர்டாக்; ! உளவியலை விளக்கும் மருத்துவர்!

எந்த வயதாக இருந்தாலும், உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் வரை தாம்பத்திய உறவு கொள்ளலாம். அதிகம் வயதாகும்போது தாம்பத்திய உறவு கொள்வது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கலாம்.