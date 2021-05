27 ஆண்டு குடும்ப வாழ்க்கை, அடுத்து புதிய அத்தியாயம்... பில்கேட்ஸின் வாழ்வில் மெலிண்டா யார்?

2019-ம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதல் 23-ம் தேதி மெலிண்டா கேட்ஸ்`தி மொமென்ட் ஆஃப் லிஃப்ட்: பெண்களை மேம்படுத்துவது உலகத்தை எவ்வாறு மாற்றுகிறது’ (The Moment of Lift: How Empowering Women Changes the World) என்கிற தலைப்பில் புத்தகம் ஒன்றை எழுதி வெளியிட்டார். அந்தப் புத்தகத்தில் ஆப்பிரிக்கா, இந்தியா மற்றும் பிலிப்பைன்ஸ் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் அவர் சந்தித்த பெண்களின் ஊக்கமிகு கதைகளைக் குறிப்பிட்டதோடு, மெலிண்டா அவரது சொந்த பெண்ணிய பரிணாமத்தையும் பகிர்ந்துள்ளார். அதில் மனைவி மற்றும் தாயாக வீட்டில் அவரின் பங்களிப்பு எவ்வாறு இருக்கின்றன என்பதயும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.