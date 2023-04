Published: Just Now Updated: Just Now

`அலுவல் வேலை, திருமண வாழ்க்கைக்கு நேரமில்லை’- உச்ச நீதிமன்றத்தில் விவாகரத்து பெற்ற பெங்களூரு தம்பதி!

பெங்களூருவைச் சேர்ந்த சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினீயர் தம்பதி, திருமண வாழ்க்கைக்குத் தங்களுக்கு நேரமில்லை எனக் கூறி உச்ச நீதிமன்றத்தில் விவாகரத்துக்கு விண்ணப்பித்திருந்தனர்.

lifestyle Marriage - Representational Image

Share