உறவின் மொழி - 2 - இந்த வாரம்: ப.சிதம்பரம் பற்றி மகன் கார்த்தி சிதம்பரம்

‘A good father is one of the most unsung, unpraised, unnoticed, and yet one of the most valuable assets in our society.' - Billy Graham

‘‘முடிவிலாப் பெருவெளிதான் தந்தையின் பேரன்பு என எங்கோ படித்திருக்கிறேன். அம்மாவைக் கொண்டாடும் உலகில் தந்தையை வெளியில் கொண்டாடத் தயக்கம் காட்டும் கோடிக்கணக்கான ஆண்களில் ஒருவனாகத்தான் நானும் இருந்தேன். நான் தந்தை ஆன பிறகுதான் என் தந்தையின் அருமையை ஒவ்வொரு கணமும் உணர்கிறேன்!''- நெகிழ்ச்சியும் மகிழ்ச்சியும் முகத்தில் தளும்பப் பேசுகிறார் கார்த்தி சிதம்பரம்.

அரசியல்வாதி, தொழிலதிபர், எம்.பி என்ற அடையாளங்களைத் தாண்டி, காங்கிரஸ் கட்சியின் மூத்த தலைவர் - முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் ப.சிதம்பரத்தின் மகன் என்பதுதான் முதல் அடையாளமாக நம்முன் நிற்கிறது. அப்பாவுக்கும் தனக்குமான பந்தம் பற்றி நெகிழ்ச்சியுடன் பேசுகிறார் கார்த்தி சிதம்பரம்.

‘‘அப்பாகூட நெருக்கம் இல்லாததாலேயே அவரை விட்டு விலகியிருந்தேன் என்றெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன். தள்ளி நின்று அவரைப் பார்த்து வியந்திருக்கிறேன். He is a man of Perfection. உடுத்தும் ஆடைகளில் ஆரம்பித்து, காலையில் எழுந்து வேலைகளை வகைபிரித்துச் செய்வது வரை எல்லாவற்றிலும் அவ்வளவு நேர்த்தி. ஆனால், அப்பா அந்த நேர்த்தியை குடும்பத்தில் யாரிடமும் எதிர்பார்க்க மாட்டார். குறிப்பாக என் விஷயத்தில். அதுதான் அவரின் ஸ்பெஷல் குணம். எத்தனை நெருக்கடிகள், பிரச்னைகள் சூழ்ந்திருந்தாலும் Mr.cool-ஆக இருப்பார். அவரிடமிருந்து நான் கற்றுக்கொண்ட விஷயம் இது!

நான் பிறந்ததிலிருந்து அப்பாவை அரசியல்வாதியாகத்தான் பார்க்கிறேன். அரசியலை என்மீது ஒருநாளும் அவர் திணித்ததில்லை. என் சுதந்திரத்தில் என்றைக்கும் தலையிட்டதில்லை. அவர் ‘அரசியலுக்கு வா'ன்னு ஒருநாளும் கூப்பிட்டதில்லை. ‘நான் அரசியலுக்கு வரலை'ன்னு சொல்லியிருந்தாலும் அவர் வருத்தப்பட்டிருக்க மாட்டார். இன்னைக்கு என்னை எல்லோருமே அப்பாவோட அடையாளத்தை வெச்சுதான் நான் அரசியலில் இருக்கிறதா சொல்றாங்க. இது மறுக்கமுடியாத உண்மை. எங்கப்பா இல்லைன்னா எனக்கு பதவி கொடுத்திருப்பாங்களா? அதேநேரம், என்னை மாதிரி அரசியலுக்கு வந்தவங்களை தமிழகத்துல பத்துப் பேரையும் இந்திய அரசியலில் நூறு பேரையும் என்னால காட்ட முடியும். வாரிசா இருந்தாலும் தகுதி இல்லைனா மக்களே ஒதுக்கிடுவாங்க. அப்பாவோட பெருமையை நிச்சயம் காப்பாத்திடுவேன்.

அப்பாவைப் பற்றிச் சொல்லணும்னா தோள்மீது கையைப்போட்டுக்கிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் பற்றி விசாரிக்குற சினிமா அப்பா அவர் கிடையாது. சொல்லப்போனா என்னைவிட என் பொண்ணுதான் அப்பாகூட ரொம்ப நெருக்கம். சாப்பிடுற நேரம் எல்லோரும் ஒண்ணா இருப்போம், பேசுவோம். அரசியலோ வேற எதுவும் அங்கே இருக்காது. இப்போதுகூட, நானும் அப்பாவும் அரசியலில் இருப்பதால்தான் நெருக்கம் காட்டுறோம்...நிறைய பேசுறோம். ஆனா, சின்ன வயசுல நாங்க அதிகம் பேசினதே கிடையாது. ஸ்கூல் படிக்கும்போது டென்னிஸ்ல எனக்கு ஈடுபாடு வந்ததுக்குக் காரணமே அப்பாதான். அப்பாவும் டென்னிஸ் விளையாடுவார். டென்னிஸ் விளையாட்டை டி.வி-ல, நேர்ல ரொம்ப விரும்பிப் பார்ப்பார். நானும் அப்பாவும் டென்னிஸ் பற்றி சீரியஸா பேசிக்கிட்டிருப்போம். அதேபோல டென்னிஸ் பற்றி எந்தக் கட்டுரை வந்தாலும், ‘படி'ன்னு கொடுப்பார். ஸ்கூல் போறது, டென்னிஸ் விளையாடுறது, இதைச் சுற்றியே என் வாழ்க்கை இருந்துச்சு. 1984-ல் அப்பா எம்.பி ஆனார். அடுத்த வருடமே அமைச்சராகிவிட்டார். அதோட ரொம்ப பிஸியாகிட்டார். அவர், எங்கே போனாலும் செட்டிநாட்டு ஸ்டைல் உணவு களைத்தான் விரும்பிச் சாப்பிடுவார். அதனாலேயே, வீட்டு சமையல்காரரை டெல்லிக்கும் கூட்டிட்டுப் போயிட்டார். ரொம்ப பிஸியா பயணம் செஞ்சுட்டே இருந்தார். அப்பாகூட டூர் போனதெல்லாம் ரொம்ப கம்மிதான்.