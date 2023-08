உறவின் மொழி - 3 - இந்த வாரம்: எம்.கிருஷ்ணசாமி பற்றி மகள் சௌமியா அன்புமணி

‘The heart of a father is the masterpiece of nature.’ - Antoine Francois Prevost

ஜூலை 25 பசுமைத் தாயக நாள். அந்நாளில் இரண்டு லட்சம் மரக்கன்றுகளை நட்டு சாதித்த உற்சாகத்தில் திளைத்திருந்த ‘பசுமைத் தாயகம்' அமைப்பின் தலைவர் சௌமியா அன்புமணி, தன் மனதில் பாசிட்டிவ் விஷயங்களைப் பதியம் போட்டு வளர்த்த தன் தந்தையும் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டியின் முன்னாள் தலைவரும், முன்னாள் எம்.பி-யுமான எம்.கிருஷ்ணசாமி பற்றி ‘உறவின் மொழி’க்காக நெகிழ்வோடு பகிர்ந்துகொள்கிறார்...

‘‘அப்பா அரசியல்வாதி மட்டுமல்ல, பிஸியான வழக்கறிஞரும்கூட. அடிக்கடி டெல்லிக்குப் பறந்து காங்கிரஸ் தலைவர்களை சந்தித்துவிட்டு வரக்கூடியவர். அவ்வளவு பரபரப்புக்கு மத்தியிலும் டெல்லியோ மும்பையோ எங்கிருந்தாலும் வீட்டுக்குப் போன் செய்து பிள்ளைகளை விசாரிப்பதை வழக்கமாக வைத்திருந்தார்.

எவ்வளவு தாமதமாக வீட்டிற்கு வந்தாலும் என்னையும் தம்பியையும் ‘மை டியர் செல்லங்களா’ என்று கொஞ்சுவார். அவர் வந்து கொஞ்சியபிறகுதான் எங்களுக்கும் தூக்கம் வரும். அவருடைய செல்லக் குரலைக் கேட்பதற்காகவே கண்களை மூடிக்கொண்டு காத்திருப்போம். அப்பா வீட்டிற்குள் நுழையும்போதே எங்களைத் தேடித்தான் ஓடி வருவார். அதே வாஞ்சையை இன்று பேரப்பிள்ளைகளிடம் காட்டும்போது அந்நாளை அப்பா அதிகம் ஞாபகப்படுத்துகிறார்.

எல்லாப் பெண் குழந்தைகளுக்கும் அப்பாதான் ஸ்பெஷல். அப்பாதான் எனக்கும் முதல் ஹீரோ. அப்பாவை இமிட்டேட் செய்து அவரைப் போலவே பல விஷயங்களை இன்றும் செய்கிறேன். அதில் ஒன்றுதான் ‘மை டியர் செல்லங்களா' எனப் பிள்ளைகளை அழைப்பது.