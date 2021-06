`அர்ஜூன் ரெட்டி' பாட்டி பிரேக்அப் பற்றிச் சொன்னது உண்மைதான்; ஆனால்..! #AllAboutLove - 21

என்ன சொன்னாலும், பிரேக்அப்புக்கு அருமருந்து காலம்தான். அதுதான் உங்களை ஆற்றும்; தேற்றும். முடிவே இல்லாத ஒன்றென இந்த உலகில் ஏதுமில்லை. அது காதலுக்கும் பொருந்தும்; பிரேக்அப்க்கும் பொருந்தும். காதலைப் போல பிரேக்அப்பையும் கொண்டாட்டமாக மாற்றிக்கொள்ளலாம். அது உங்கள் கையில்தான் உள்ளது. அதற்கு நடந்ததை ஏற்றுக்கொள்ளும் மனம் வேண்டும். அது இல்லையேல், பிரேக்அப் உங்களை `Rebel’ ஆக மாற்றிவிடும். அது உங்களை மோசமான மனிதராகத்தான் மாற்றும்.

அர்ஜூன் ரெட்டி படத்தில் பாட்டி சொல்வாரே… `Suffering is very personal. Let him suffer’ அது உண்மைதான். கடந்து வாருங்கள். உங்களுக்காக உலகம் காத்திருக்கிறது.