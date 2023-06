Published: 10 Jun 2023 11 AM Updated: 10 Jun 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

Modern Love ரேவதி - ரவி டு பில்லு - ஆஷிஷ் வித்யார்த்தி; விவாகரத்து என்றாலே நாம் பதற்றமடைவது ஏன்?

பில்லு, ஆஷிஷ் வித்யார்த்தியின் உண்மைக்கதை சமீபத்தில் வெளிவந்த 'மார்டன் லவ்' ஆந்தாலஜியில் பாரதிராஜா இயக்கத்தில் வெளிவந்திருக்கும் 'பறவைக் கூட்டில் வாழும் மான்கள்' படத்துடன் ஒரு சிறு புள்ளியில் இணைகிறது.

lifestyle Modern Love