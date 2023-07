Published: 12 Jul 2023 8 AM Updated: 12 Jul 2023 8 AM

Published: Today at 8 AM Updated: Today at 8 AM

ஆன்லைன் ஆர்டர்: டிரெண்டிங்கில் உள்ள டாப் 5 உணவுகள்... முதலிடம் பிடித்த சிக்கன் பிரியாணி!

ஸொமேட்டோவில் 2022 ஜூலை 22 முதல் 2023 மே வரை அதிகம் வாங்கப்பட்ட உணவுகள் குறித்த விவரங்கள் மற்றும் தரவுகள் வெளியாகி உள்ளது. பகுப்பாய்வு தளமான `jefferies’ இந்த ஆய்வு குறித்த தகவல்களை வெளியிட்டுள்ளது.

lifestyle Zomato