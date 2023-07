Published: Just Now Updated: Just Now

ரூ.10 கூடுதலாக வாங்கிய சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு ரூ.25,000 அபராதம்... நடந்த சம்பவம் இதுதான்!

தி.நகரிலுள்ள ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு சென்ற துரைப்பாண்டி, கடையில் ஹேர் டை வாங்கியுள்ளார். அதன் விலை ரூ.29 என குறிப்பிடப்பட்டிருந்த நிலையில், ரூ. 39 வசூலித்துள்ளனர். கேட்டதற்கு, அலட்சியமாக பதில் சொன்னதோடு அவமரியாதையும் செய்துள்ளனர்.