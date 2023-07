Published: Just Now Updated: Just Now

மூன்று தலைமுறைப் பெண்களின் ஒரு திடீர் பயணம்! ஸ்வீட், காரம், காஃபி விமர்சனம்...

வாழ்க்கையில் சலிப்பு, எரிச்சல், தேடல் கொண்ட மாமியார், மருமகள், பேத்தி என மூன்று தலைமுறை பெண்களின் கதை இது.

