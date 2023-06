சென்னை - போடி இடையேயான புதிய ரயில் சேவை எப்போது தொடங்கும்? பாதை அமைக்கும் பணிகளின் நிலவரம் என்ன?

Published: Just Now Updated: Just Now

சென்னை - போடி இடையேயான புதிய ரயில் சேவை எப்போது தொடங்கும்? பாதை அமைக்கும் பணிகளின் நிலவரம் என்ன?

சென்னை - தேனி ரயில் சேவை பிப்ரவரி 19-ம் தேதி முதல் இயக்கப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்திருந்தது. இதனைத் தொடர்ந்து தேனி மக்கள் பெரும் எதிர்பார்ப்பில் இருந்தனர். ஆனால், சென்னை - தேனி ரயில் கடந்த 4 மாதங்களாக இயக்கப்படவில்லை.