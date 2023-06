Published: Just Now Updated: Just Now

பல வருட பேருந்து பயணம் கற்றுக் கொடுத்த பாடம்! | My Vikatan

பல வருடங்களாகப் பேருந்துப் பயணம் என்பதால், தேவையானவை எப்போதும் கைப்பையில் இருக்கும். பெரும்பாலும் வெளியில் எதையும் வாங்கி உண்பதில்லை. பார்த்த அனுபவம் தான் காரணம்.

lifestyle Representational Image