Published: Just Now Updated: Just Now

நெல்லை டு டொராண்டோ! - வெளிநாட்டு வாழ் தமிழ் பெண்ணின் அனுபவ பகிர்வு| My Vikatan

வள்ளி சத்தியமூர்த்தி எனும் நான் நெல்லையில் பிறந்து, திருச்சியில் குடியேறி, கனடாவிற்கு புலம் பெயர்ந்து, டொராண்டோ மாநகரில் வசித்து வரும் தமிழ் பெண். டொராண்டோ-வில் எனது எட்டாண்டு அனுபவங்களை விகடன் வாயிலாக உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.