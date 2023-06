Published: Just Now Updated: Just Now

ரயில் பயணக் காப்பீடு: வெறும் 35 பைசாவுக்கு ரூ.10 லட்சம் இன்சூரன்ஸ்!

ஐ.ஆர்.சி.டி.சி (IRCTC) ஆப்பில் ரயில் டிக்கெட் பதிவு செய்யும்போது, நீங்கள் பயணக் காப்பீடு எடுக்க விரும்புகிறீர்களா? - என்ற கேள்வி கேட்கப்படும். இந்த கேள்விக்கு 'ஆம்' என்று மட்டும் கிளிக் செய்தால் போதும். இந்த ஒரு கிளிக் நமக்கு ரூ,10,00,000 வரை கவரேஜ் பெற்று தரும்.

lifestyle வெறும் 35 பைசாவிற்கு ரூ.10,00,000 காப்பீட்டுத் தொகை!