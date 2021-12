கிழக்கிலிருந்து மேற்கே - மீண்டும் அமெரிக்க பயணம் | கிராமத்தானின் பயணம் - 22

எல்லாம் சுபமாக முடிந்து லாஸ் வேகாஸ் வந்து இறங்கினோம். ஒரு வாக்கியம் சொல்வார்கள். "வேகாஸில் நடப்பது வேகாஸிலியே தங்கிவிடும்" (What happens in Vegas stays in Vegas). நமக்கு அப்படி மறைப்பதற்கு ஒன்றும் பெரியதாக இல்லை. மிராஜ் என்ற பெரிய விடுதியில் தங்கினோம். ஏறக்குறைய எல்லா விடுதிகளுமே காசினோவுடன்தான். எங்கிருந்துதான் சுற்றுலா பயணிகள் வருகிறார்களோ. கூட்டம், எங்கும், எப்போதும். நாங்கள் வழக்கம்போல் 10 மணிக்கு அறை கதவை பூட்டி தூங்கப்போய்விடுவோம். ஒரு அரங்கில் மிகவும் கலை நயத்துடன் அரங்கேற்றப்பட்ட காட்சி பார்த்தோம். நிச்சயம் மனைவியோடு பார்க்கலாம். நிறைய ஜோடிகள். குழந்தைகள் நோ. பின் அந்த இடத்தை சுற்றி வந்தோம். கட்டுப்பாடற்ற தனிமனித உரிமை இங்கு மிகவுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது. கேணைத்தனமான கேளிக்கைகள், தெரு பாடகர்கள், வித்தை காட்டுபவர்கள், பெண்போல உடை அணியும் ஆண்கள் என பலதரப்பினரையும் அந்த துண்டு நிலத்தில் பார்க்கலாம்.

லாஸ் வேகாஸின் மற்றொரு பெயர் "துண்டு நிலம்" (The Strip). காரணம் பிரதான நகரம் மொத்தமே 6 கிமீ தூரம் உள்ள ஒரே சாலைதான். அங்கேதான் எல்லா விடுதிகளும் காசினோக்களும். அவை எல்லாமே கடந்த 90 வருடங்களில் உருவானவை. 1930 களில் ஹூவர் அணை கட்டும்போது நிறைய ஆண்கள் அங்கே வேலைக்காக குடிபெயர அவர்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய, கேளிக்கை விடுதிகள், காசினோக்கள் தோன்ற ஆரம்பித்தன. ஹூவர் அணையும் விரைவிலேயே மின்சாரம் உற்பத்தி செய்ய துவங்க இந்த இடமே ஜொலிக்க ஆரம்பித்தது. இப்படி ஆரம்பித்த நகரம் கூடிய விரைவில் உலக பிரசித்த பெற்ற "கேளிக்கை" நகரமாகிவிட்டது.

நாங்களும் ஹூவர் அணை சென்று பார்த்தோம். அது நிச்சயமாக ஒரு பொறியியல் அற்புதம். சுற்றிப்பார்க்க வழக்கம் போல சுற்றுலா உண்டு. ஆரம்பத்தில் ஒரு 15 நிமிட திரைப்படம், எப்படி இந்த மிக துணிச்சலான அணை சாத்தியமாயிற்று என்று விளக்க. சாத்தனுர் அணை அல்லது கல்லணை பற்றியோ நல்ல ஆவணங்கள் கிடைத்தால் படிக்கலாம்.

வேகாஸ் பார்த்தாயிற்று. அடுத்து இர்வைன் (Irvaine, California).