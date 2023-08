Published: Just Now Updated: Just Now

`தாத்தா,மகன்,பேத்தி' 16 நாடுகள்; 12,000 கி.மீ; வின்டேஜ் காரில் உலகத்தைக் சுற்றும் பயணத்திட்டம் இதோ!

குஜராத்தைச் சேர்ந்த ஒரே குடும்பத்தில் உள்ள மூன்று பேர் காரில் 16 நாடுகளைச் சுற்றிப்பார்க்க மும்பையில் இருந்து புறப்பட்டிருக்கின்றனர்.