குறைவான எடை, எளிதான சுமை - உற்சாகப் பயணத்துக்கு உதவும் டிப்ஸ்... | மினிமலிசம் - 26

Published: 14 Jul 2023 11 AM Updated: 14 Jul 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

பயணத்தின்போது, பார்த்த உடனே, அல்லது கண்களைக் கவர்வதையெல்லாம் வாங்குவதைத் தவிர்த்து, உங்கள் பயணத்தின் நினைவுப் பொருள்கள் அல்லது புதிய பொருள்களை வாங்குவதற்கு முன் கவனமாகச் சிந்திக்கவும்.