``பம்பு செட்டு குளியல் முதல் மாட்டுவண்டி சவாரி வரை - குட்டீஸுக்கான ஒருநாள் கொண்டாட்டம்"

நகரத்தில் வளரும் குழந்தைகளுக்கு விவசாயம், நம் பாரம்பர்ய விளையாட்டுகள் போன்றவற்றை அறிமுகப்படுத்தவும், கற்றுக் கொடுக்கவும் விகடன் எடுக்கும் புது முயற்சி இது.

