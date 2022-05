Published: 10 May 2022 7 PM Updated: 10 May 2022 7 PM

How to: பிரெஸ்ட் பம்ப் பயன்படுத்துவது எப்படி? I How to use breast pump?

பிரெஸ்ட் பம்ப் (Breast pump) கருவி மூலம் தாய்ப்பாலை எடுத்து, குழந்தைக்குப் புகட்டலாம். இதன் மூலம் தாயின் இன்மையில் குழந்தைக்குத் தாய்ப்பால் கொடுக்க முடிவதுடன், தாய்க்குப் பால் கட்டும் பிரச்னையில் இருந்தும் இது தீர்வளிக்கும்.

