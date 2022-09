Published: 14 Sep 2022 4 PM Updated: 14 Sep 2022 4 PM ``குண்டா இருந்தா கல்யாணம் ஆகாது, குழந்தை பிறக்காதுன்னு சொல்றாங்க..." - Snazzy Tamilachi Interview பிரியங்கா.ப வெ.வித்யா காயத்ரி

Here in this video, Snazzy tamilachi Dhivyaa shares about her dressing and struggles of being a plus size model. More than her struggles she gives a bundle of positivity to everyone. she tells about the societal pressure that plus size people face.