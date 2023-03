Published: Just Now Updated: Just Now

`பணத்தால் மகிழ்ச்சியை வாங்க முடியும்'... நோபல் பரிசு பெற்ற பொருளாதார வல்லுநரின் புதிய ஆய்வு!

இருந்தபோதும், பணமே எல்லாம் என்றில்லை. மகிழ்ச்சியை நிர்ணயிக்கும் பலவற்றில் பணமும் ஒன்று. பணம் மகிழ்ச்சிக்கான ரகசியம் அல்ல, ஆனால் அது சற்று உதவக்கூடும்.

lifestyle மகிழ்ச்சி (சித்தரிப்பு படம்) ( Pixabay )