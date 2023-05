Published: 10 May 2023 1 PM Updated: 10 May 2023 1 PM

`ஜாயின்ட் அக்கவுன்ட்டை பயன்படுத்தும் தம்பதிகள் சந்தோஷமாக இருக்கின்றனர்' - ஆய்வு சொல்லும் காரணம்!

இந்த தம்பதிகள் மகிழ்ச்சியாக இருப்பது மட்டுமில்லாமல், பெரிய மைல்கற்களாகப் பார்க்கப்படும் வீடு வாங்குதல், ஓய்வூதிய சேமிப்பு போன்றவற்றை எளிதாக அடைந்து விடுகின்றனர்.

lifestyle தம்பதி ( Pixabay )