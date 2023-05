வீடு என்ன குப்பைக் கிடங்கா... ஒரு பெரிய மாற்றத்துக்கு நீங்கள் தயாரா? | மினிமலிசம் - 16

Published: 05 May 2023 5 PM Updated: 05 May 2023 5 PM

வீடு என்பது ஃபர்னிச்சர்களும் அலங்காரப் பொருள்களும் மேஜை நாற்காலிகளும் இன்ன பிற பொருள்களும் வைக்கப்படுவதற்கான குடோன் அல்ல. வீடு என்பது வீடு. அது மனிதர்களுக்கானது. மனிதர்களின் அன்பும் அறிவும் அழகும் பிரகாசிக்க வேண்டிய ஒரு தலம்.

