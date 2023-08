ஆன்லைனில் அதிகநேரம் கரைகிறதா? டிஜிட்டலில் மினிமலிசம் தழுவ இதைச் செய்தால் போதும்...| மினிமலிசம் - 29

Published: 04 Aug 2023 11 AM Updated: 04 Aug 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினரை நேரில் சந்திக்கவும், வெளிப்புற நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடவும், டிஜிட்டல் அல்லாத பொழுதுபோக்குகளில் பங்கேற்கவும் முயற்சி செய்யுங்கள். அர்த்தமுள்ள உறவுகளை வளர்க்க நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் சந்திப்புகளைத் திட்டமிடுங்கள்.