Published: Just Now Updated: Just Now

ஏன் நம் இலக்குகளை பாதியில் கைவிடுகிறோம்? | My Vikatan

நம்மில் பலரும் சிறிய இலக்குகள், பெரிய இலக்குகள் என்று நாம் வாழ்வில் சிலவற்றை அவ்வப்போது நிர்ணயிக்கின்றோம். ஆனால் அணைத்து இலக்குகளையும் நம்மால் அடைய முடிவதில்லை, பலவற்றை பாதியிலேயே கைவிடுகிறோம்.

lifestyle Representational Image