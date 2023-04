இன்பங்கள் ஆயிரம் ஆயிரம்... எளிய இன்பத்துக்கான இனிய வழிகள்! | மினிமலிசம் - 15

Published: 28 Apr 2023 11 AM Updated: 28 Apr 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

உங்கள் தினசரி அல்லது வாராந்தர வழக்கத்தில் எளிய இன்பங்களை இன்னும் எவ்வாறு இணைக்கலாம் என்பதைப் பற்றி சிந்தியுங்கள். உங்கள் அன்புக்குரியவர்களுடன் எளிய இன்பங்களை எவ்வாறு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் என்பதைப் பற்றியும் யோசியுங்கள்.

Share