Published: 14 Apr 2023 10 AM Updated: 14 Apr 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

Dhoni: தோனியை வைத்து மேஜிக் செய்து அசத்திய இளைஞர்; ஆச்சர்யப்பட்ட தோனி!

மேஜிக் கலைஞர் விக்னேஷ் பிரபு, தரையிலிருந்து அந்தரத்தில் 168 அடி வானில் பறந்து சாதனை படைத்தவர்.