பரிதாப நிலையில் தவித்த யானை; தனியாரிடம் அதிரடியாக மீட்ட வனத்துறை...! நடந்தது என்ன?

மருத்துவர் அறிவுறுத்தியத்தை எல்லாம் காற்றில் பறக்க விட்டு யானையை எந்தவித அனுமதியும் இன்றி அங்கிருந்து லாரி மூலமாக விருதுநகருக்கு அழைத்து வந்துள்ளனர். இங்கு வந்த நேரத்தில்தான் கால் தவறி கீழே விழுந்து மேலும் உடல் நலம் சரியில்லாமல் போய் உள்ளது.