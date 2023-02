Published: 28 Feb 2023 10 AM Updated: 28 Feb 2023 10 AM

கொடைக்கானலில் நாய்க் கண்காட்சி! விஜயகாந்த் மகன் விஜய்பிரபாகரன் வளர்க்கும் நாயும் இடம் பெற்றது!

கீழ்படிதல், துப்பறிவு திறன், குணங்கள் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் நாய்களுக்கு பல்வேறு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன. போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற நாய்களின் உரிமையாளர்களுக்கு பரிசு மற்றும் சான்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன.