Published: 27 Jun 2023 11 AM Updated: 27 Jun 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

அகக்கண்ணாடி: `மனநலம் - மாயையும் எதார்த்தமும்!' -வறீதையா கான்ஸ்தந்தின்

‘மனநலம் குறித்த புத்தகங்கள் எனக்குத் தேவைப்படாது’ என்று நினைப்பவர்கள் கூட, வீட்டில் வைத்திருக்க வேண்டிய கையேடு இந்த நூல். ஏனெனில், மனநலம் என்பது மனநோயற்ற நிலை மட்டுமல்ல.