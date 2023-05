Published: 05 May 2023 5 PM Updated: 05 May 2023 5 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

காரியாப்பட்டி அருகே வளரி வீசும் வீரன் சிற்பம் கண்டெடுப்பு: விஜயநகரப் பேரரசு காலத்தைச் சேர்ந்ததா?

காரியாப்பட்டி அருகே வளரி வீரனின் புடைப்புச் சிற்பம் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது விஜயநகரப் பேரரசு காலத்தைச் சேர்ந்ததாக இருக்கலாம் என ஆய்வாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

