Published: 10 Aug 2023 11 AM

`ஆரோக்கிய மனநிலைக்கு உதவும் மண்டலா ஓவியங்கள்!' - சிறப்பை விவரிக்கும் ஓவியர்!

கோடுகளைவிட வட்டங்கள் வரைவதில் நமக்கு கூடுதல் கவனம் எப்போதும் தேவைப்படுகிறது. மண்டலா ஓவியங்களின் அடிப்படையும் இதுவே. சிந்தனையை ஒருமுகப்படுத்துவதற்கான பயிற்சியை இந்த ஓவியமுறை கொடுக்கிறது.