``தமிழை வளர்த்தவர்கள் விவசாயிகள்தான்!" - கவிஞர் நந்தலாலா!

``வாழை, தென்னை ஆகிய பயிர்களை கண்ணும் கருத்துமாக பார்த்தால்தான் வளர்ந்து வரும் என்பதற்காக வாழை கன்று, தென்னை பிள்ளை என்று அதைக் கவனித்து பெயர் வைத்தவன் உலகத்திலேயே தமிழன் மட்டும்தான்."