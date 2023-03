Published: Just Now Updated: Just Now

"சிறையிலிருப்பவர்களை நாங்கள் குற்றவாளிகளாகப் பார்ப்பதில்லை!"- புத்தகங்கள் வழங்கும் விழாவில் நீதிபதி

"சிறைக்குள்ளிருப்பவர்களை நாங்கள் எப்போதும் குற்றவாளிகளாகப் பார்ப்பதில்லை!" என விருதுநகர் மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி கிறிஸ்டோபர் தெரிவித்துள்ளார்.