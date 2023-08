Published: Just Now Updated: Just Now

`ராணி மாதிரி அழைச்சுட்டு வந்து புத்தகத் திருவிழாவை பார்க்க வச்சாங்க!’ - நெகிழும் மாற்றுத்திறன் பெண்

ஸ்டெரெச்சர் எடுத்துக் கொண்டு வந்து சுகுணாவை ஏற்றி ஒவ்வொரு அரங்காக சுற்றிக் காட்டினர். அரங்கில் சில புத்தகங்களை சுகுணா வாங்க, ஒவ்வொரு ஸ்டாலிலும் அவருக்கு பிடித்த புத்தகங்களை பலரும் இலவசமாக கொடுத்தனர்.