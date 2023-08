Published: 05 Aug 2023 11 AM Updated: 05 Aug 2023 11 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

"எங்களால்தான் முடியாது, கைதிகளாவது..."- புத்தகத் திருவிழாவில் நெகிழ வைத்த மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்கள்

மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்கள் ஒன்று சேர்ந்து, தாங்கள் தினசரி சேமித்து வைத்திருந்த ரூ.4000 பணத்திற்குப் புத்தகங்களை வாங்கி அதனைச் சிறை கைதிகளுக்குத் தானமாக வழங்கி அனைவரையும் நெகிழ வைத்திருக்கின்றனர்.