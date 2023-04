Published: Just Now Updated: Just Now

நாசிக் தமிழ்ச்சங்க சித்திரைத் திருவிழாவிற்குத் திரண்டு வந்த தமிழர்கள்!

நாசிக் தமிழ் சங்கம் சார்பாக நடந்த சித்திரைத் திருவிழாவில் 500க்கும் மேற்பட்ட தமிழர்கள் கலந்துகொண்டனர்.

