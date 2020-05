10 நாள்களில் 5000 கிலோ மீட்டர் பயணித்த வெட்டுக்கிளிகள்... அதிர வைக்கும் வரலாற்றுப் பேரழிவுகள்!

இவையெல்லாவற்றையும் கடந்து, மக்கள் அவற்றைப் பிடித்து வறுத்துச் சாப்பிடவும் தொடங்கினர். வெட்டுக்கிளிகளே பூச்சியினங்களில் அதிக ஊட்டச்சத்து உடைய வகையாக அறியப்படுகின்றன. அது தெரிந்ததும் மக்கள் அவற்றைப் பிடித்துச் சாப்பிடவும் தொடங்கினர். ஆனாலும் அவற்றின் தாக்குதல் குறைந்தபாடில்லை. வெட்டுக்கிளிகளைக் கொல்ல புதுப்புது தொழில்நுட்பங்களை அமெரிக்க நிறுவனங்கள் உற்பத்தி செய்யத் தொடங்கின. தேவாலயங்களில் வெட்டுக்கிளிகளைச் சாத்தான்களின் தூதர்களாகக் கருதி பிரார்த்தனைகள் நடைபெற்றன. இவ்வளவு பெரிய அச்சுறுத்தலை அவர்களிடம் ஏற்படுத்திய ராக்கி மலை படைவெட்டுக்கிளிகள், ஒருகட்டத்திற்கு மேல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எண்ணிக்கையில் குறையத் தொடங்கின. உழுதல், நீர்ப்பாசன முறை என்று விவசாயத்தில் ஏற்பட்ட பல்வேறு மாற்றங்கள் ஆயிரக்கணக்கில் அவற்றின் முட்டைகளை அழித்துவிட்டன. அதனால் எண்ணிக்கையில் குறைந்துவிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. ஆனால், 19-ம் நூற்றாண்டில் ராக்கி மலைப் படைவெட்டுக்கிளிகள் இனமே முற்றிலுமாக அழிந்ததற்கான காரணம் இன்றுவரை முழுமையாகத் தெரியாத மர்மமாகவே இருக்கின்றது. 19-ம் நூற்றாண்டின் கடைசி 20 ஆண்டுகளில் இந்த இனமே அழிந்து 1902-ம் ஆண்டு முற்றிலும் அழிந்துவிட்டதாக அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது. அதன் அழிவு, சூழலியல் மர்மங்களில் ஒன்றாக இன்றும் இருப்பதாகப் பூச்சியியல் ஆய்வாளர் ஜெஃப்ரி லாக்வுட் எழுதிய 'Locust: The Devastating Rise and Mysterious Disappearance of the Insect that Shaped the American Frontier' என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். இன்று படைவெட்டுக்கிளிகள் இல்லாத கண்டங்களாக அண்டார்டிகாவோடு வட அமெரிக்காவும் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.