முதலீட்டில் உண்மையான வருமானம்... கணக்கிடுவது எப்படி..?

உண்மையான வருமான விகிதம்...



ஒருவர் 100 ரூபாயை வங்கி சேமிப்புக் கணக்கில் போட்டு வைத்திருக்கிறார். அதற்கு அவருக்கு ஆண்டுக்கு 3% வட்டி வருமானம் கிடைக்கிறது. இந்த நிலையில், பணவீக்க விகிதம் 6 சதவிகிதம் என்றால் உண்மையான வருமான விகிதம் (Real Rate of Return) என்பது மைனஸ் 3 சதவிகிதம் ஆகும்.



இதுவே, அவர் ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் பேங்கில் சேமிப்புக் கணக்கில் பணம் போட்டிருக்கிறார். அதற்கு அவருக்கு 4% வட்டி வருமானம் கிடைக்கிறது என்றால் உண்மையான வருமானம் மைனஸ் 2% ஆகும்.



ஒருவர் எந்த ஒரு முதலீட்டை மேற்கொண்டாலும், அதன் மூலமான உண்மையான வருமானத்தை அறிந்துகொள்வது அவசியமாகும். அப்போதுதான் அவர் செய்யும் முதலீடு சரியானதா என்பது தெரியவரும்.



உண்மையான வருமானத்தைக் கணக்கிடுவது மூலம் பல நன்மைகள் கிடைக்கின்றன. அவற்றைப் பார்ப்போம்.



1. உங்கள் கண்ணுக்கு நேரடி யாகத் தெரியாத உண்மையான வருமானத்தை நீங்கள் பார்க்க முடியும். இது, நீங்கள் முதலீட்டு வருமானத்தைக்கொண்டு ஆகாயத்தில் அரண்மனைகளை கற்பனையில் கட்டுவதைத் தடுக்கிறது. அதாவது, எதார்த்த வருமானத்தை எடுத்துக் காட்டு கிறது. மேலும், உண்மையான வருமான நிலை உங்களுக்குத் தெரிந்தால், அதற்கு ஏற்ப உங்கள் சரியான முதலீட்டுக் கலவையை (Portfolio) உருவாக்க முடியும்.



2. உண்மையான வருமான விகிதம், பணவீக்கத்தின் இழப்பை வருமானத்தில் சரிசெய்கிறது. இது பெயரளவு வருமான விகிதத்தை (Nominal Rate of Return) விட, ஒரு முதலீட்டின் மூலமான வருமான செயல்திறனின் மிகவும் துல்லியமான அளவீடு ஆகும். பூஜ்ஜிய பணவீக்கம் அல்லது பணவாட்ட (Deflation) காலத்தைத் தவிர்த்த இதர காலங்களில் பெயரளவு வருமான விகிதங்கள், உண்மையான வருமான விகிதங் களைவிட அதிகமாக இருக்கும். பணவாட்டம் என்பது பணவீக்கத் துக்கு எதிரானது ஆகும். அதாவது, விலைவாசி மைனஸில் இருப்பதாகும்.



3. வருமான விகிதம் (Rate of Return - ROR) அல்லது லாப விகிதம் (Rate of Profit - ROP), ஒருவர் செய்திருக்கும் முதலீடு எவ்வளவு லாபகரமாக இருக்கிறது என்பதற்கான முக்கியமான அளவீடு ஆகும். அதாவது, இது ஒரு முதலீடு எவ்வளவு லாபகரமானது என்பதைக் குறிக்கிறது. ஒரு முதலீடு எந்த அளவுக்கு லாப கரமாக இருக்கிறது என்பதை அதன் உண்மையான வருமானத்தை வைத்துக் கண்டுபிடித்து விடலாம்.