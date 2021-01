`சொல் பேச்சு கேட்காத தவளைகள்!' ஒரு கதை சொல்லட்டுமா குட்டீஸ்?! #BedTimeStories - 4

திடீர்னு bad தவளைக்குஞ்சு வீல்னு கத்துச்சு. என்னமோ ஏதோன்னு மத்த ரெண்டு தவளைக்குஞ்சுகளும் திரும்பிப்பார்க்க, bad-ன் ஒரு கால் ஒரு கொக்கோட வாய்ல இருந்துச்சு. bad பயத்துல மத்த மூணு காலால கொக்கு மூக்கு மேல ஒரு கிக் விட கொக்கு வலி தாங்காம வாயைத் திறந்திடுச்சு. அதோட வாய்க்குள்ள மாட்டிக்கிட்டிருந்த bad-ம் தப்பிச்சிடுச்சு. அதே நேரம் very bad தலையைக் கொத்த இன்னொரு கொக்கு பக்கத்துல வர்ற, லாஸ்ட் செகண்ட்ல அப்படியே பின்னாடி டைவ் அடிச்சு தப்பிச்சது. very very bad நிலைமை இதைவிட மோசமா இருந்துச்சு. ஒரு கொக்கோட அலகுக்குள்ள நல்லா மாட்டிக்கிட்டு கதறிட்டு இருந்துச்சு அது. bad-ம் very bad-ம் very very bad-ஐ பிடிச்சு வெச்சிருந்த கொக்கோட ஒத்தக்கால் மேல வேகமா ஜம்ப் பண்ண வலிதாங்க முடியாத கொக்கு `ஆ'ன்னு கத்த very very bad எஸ்கேப் ஆயிடுச்சு.