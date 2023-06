Published: 11 Jun 2023 11 AM Updated: 11 Jun 2023 11 AM

தமிழறிஞர் ம.இலெ.தங்கப்பா – எம்.எல்.தங்கப்பா ஆகலாமா? பிழையை மாற்ற மறுக்கும் சாகித்யா அகாடமி!

இந்த முன்னெழுத்தோடு நூல் வெளிவரவே கூடாது எனவும் அப்படியே வந்தாலும் ஒட்டுத்தாள் மூலமாக திருத்தம் செய்து தான் வரவேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினோம். ஆனால் அதை சாகித்ய அகாடமியினர் நிராகரித்தனர்.

